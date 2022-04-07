На Сумщині учора піротехніки знешкодили 139 одиниць вибухонебезпечних предметів На Сумщині піротехніки ДСНС продовжують роботи зі знешкодження вибухонебезпечних предметів.

7 квітня піротехніками міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС (м. Ромни) проведено роботи з ідентифікації та знешкодження 139 одиниць вибухонебезпечних предметів. Серед них артилерійські снаряди, міни, снаряди до реактивних систем залпового вогню та порохові заряди. Боєприпаси було вивезено на спеціальний сортувальний майданчик та знищено.

Разом з цим на території області залишається ще дуже багато небезпечних предметів, а тому рятувальники звертаються до кожного бути обачним та обережним. При виявленні таких знахідок не намагатись їх перенести або розібрати, необхідно запам’ятати та по можливості огородити це місце та відійшовши на безпечну відстань зателефонувати за номерами екстрених служб за телефонами 101 та 102.

Головне управління Державної служби України

з надзвичайних ситуацій у Сумській області