У Контопі попрощаються з загиблим героєм Володимиром Куцопалом

ПРОЩАННЯ З ГЕРОЄМ
У суботу, 9 квітня, в Соборі Різдва Пресвятої Богородиці відбудеться прощання з загиблим в російсько-українській війні Героєм Володимиром КУЦОПАЛОМ.
Час прощання 10:30.
Вічна Пам`ять і Вічна Слава Герою!
У четвер, 7 квітня, в Сумах відбудеться прощання із сумчанином, військовослужбовцем Даніілом Ігнатенком....
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