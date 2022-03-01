У Контопі попрощаються з загиблим героєм Володимиром Куцопалом Про це повідомляє Конотопська міська рада.

ПРОЩАННЯ З ГЕРОЄМ

У суботу, 9 квітня, в Соборі Різдва Пресвятої Богородиці відбудеться прощання з загиблим в російсько-українській війні Героєм Володимиром КУЦОПАЛОМ.

Час прощання 10:30.

Вічна Пам`ять і Вічна Слава Герою!