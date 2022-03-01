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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 11:121

Служба зайнятості Сумщини: як відмовитися від послуг та припинити реєстрацію як безробітного?

Якщо ви через війну опинилися за кордоном і перебуваєте у статусі безробітного, то все ж є можливість відмовитись від послуг служби зайнятості.

Для цього треба зробити наступні кроки:

- написати заяву за формою в посиланні, сфотографувати її та відправити нам на пошту inbox@es.dcz.gov.ua;

 - онлайн, за посиланнями: http://surl.li/bnzcz або http://surl.li/bnzcz;

- також створений онлайн чат-бот https://u.to/5vQWHA, через який можна подати заяву про припинення статусу безробітного.

Після повернення в Україну можна повторно звернутися до служби зайнятості та отримувати послуги в сфері працевлаштування, відповідно до норм чинного законодавства.

Экономика Служба зайнятості
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