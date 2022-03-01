Служба зайнятості Сумщини: як відмовитися від послуг та припинити реєстрацію як безробітного?

Для цього треба зробити наступні кроки:
- написати заяву за формою в посиланні, сфотографувати її та відправити нам на пошту inbox@es.dcz.gov.ua;
- онлайн, за посиланнями: http://surl.li/bnzcz або http://surl.li/bnzcz;
- також створений онлайн чат-бот https://u.to/5vQWHA, через який можна подати заяву про припинення статусу безробітного.
Після повернення в Україну можна повторно звернутися до служби зайнятості та отримувати послуги в сфері працевлаштування, відповідно до норм чинного законодавства.