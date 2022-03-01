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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
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Фейки, маніпуляції та дезінформаційні вкиди рашистів минулої доби

Експерти Центру протидії дезінформації при РНБО України зібрали добірку фейків, маніпуляцій та дезінформаційних вкидів, що ворог продукував протягом 04.04.2022 року.

 Переважна більшість державних ЗМІ рф поширюють розроблену пропагандистами тезу щодо того, що геноцид українців у Бучі є спільною постановкою Служби безпеки України та західних спецслужб, зокрема Mi-6.   
Застерігаємо: це – дезінформація!   
   
 З електронної пошти, створеної 22.03.2022 року було здійснено масову розсилку листа до представників влади та ЗМІ від нібито бійця полку «Азов» з Маріуполя. У листі, офіційно названому фейковим керівниками «Азову», йдеться про те, що центральна влада України «залишила» військових «у пеклі», але усі готові триматися до останнього.   
 Застерігаємо: це – фейк!   
   
 У вечірньому зведенні міноборони рф заявило, що «безконтрольна роздача зброї населенню може призвести до загибелі працівників ООН в Україні».   
 Застерігаємо: це – маніпуляція!   
 
Право Дезінформаційні вкиди Маніпуляції Фейки
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