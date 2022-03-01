Фейки, маніпуляції та дезінформаційні вкиди рашистів минулої доби

Експерти Центру протидії дезінформації при РНБО України зібрали добірку фейків, маніпуляцій та дезінформаційних «вкидів», що ворог продукував протягом 02.04.2022 року....
Експерти Центру протидії дезінформації при РНБО України зібрали добірку фейків, маніпуляцій та дезінформаційних «вкидів», що ворог продукував протягом 01.04.2022 року....
Експерти ЦПД при РНБО України зібрали добірку фейків, маніпуляцій та дезінформаційних «вкидів», що ворог продукував протягом 31.03.2022 року....
Працівники ЦПД при РНБО України зібрали добірку фейків, маніпуляцій та дезінформаційних «вкидів», що ворог продукував протягом 30.03.2022 року....
Центр протидії дезінформації при РНБО України застерігає: ворог вдається до інформаційного тероризму....