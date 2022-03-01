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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
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Фейки, маніпуляції та дезінформаційні «вкиди" окупантів 28 березня

Працівники ЦПД при РНБО України зібрали добірку фейків, маніпуляцій та дезінформаційних «вкидів», що ворог продукував протягом 28.03.2022 року.

 Міністерка з питань реінтеграції ТОТ України Ірина Верещук заявила, що з міркувань безпеки 28.03.2022 року гуманітарні коридори відкриватися не будуть, проте це не завадило міноборони рф повідомити, що «українська сторона вела вогонь зі стрілецької зброї та мінометів на сумському та запорізькому напрямках, перешкоджаючи евакуації цивільного населення».  
Застерігаємо: це – фейк!  
 Міноборони рф вчергове повідомило про «українських націоналістів на бандер-мобілях». Цього разу мо росії заявило, що вони «з мінометів обстріляли черги біля магазинів та банкоматів, через що загинули три людини».  
Застерігаємо: це – фейк!  
Міністерство юстиції росії включило Deutsche Welle, що є одним з найбільш достовірних джерел інформації у світі, до реєстру ЗМІ-іноземних агентів.  
 Застерігаємо: це – маніпуляція!  
  
Право Маніпуляції та дезінформаційні «вкиди» Фейків
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