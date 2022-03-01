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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 08:09102

Фейки, маніпуляції та дезінформаційні «вкиди», що ворог продукував протягом 1 квітня

Експерти Центру протидії дезінформації при РНБО України зібрали добірку фейків, маніпуляцій та дезінформаційних «вкидів», що ворог продукував протягом 01.04.2022 року.

Служба зовнішньої розвідки рф повідомила, що, за наявними у них даними, Україна заявила Великобританії про відсутність наміру дотримання Женевської конвенції про поводження з військовополоненими. Цим розвідка рф намагається дискредитувати Україну на міжнародній арені.   
 Застерігаємо: це – фейк!   
   
В м.Енергодар окупанти поширюють інформацію про нібито припинення Україною виплати заробітних плат держслужбовцям. Водночас, ворог стверджує, що надалі такі виплати здійснюватиме рф.   
 Застерігаємо: це – фейк!   
   
 В міноборони рф заявили, що українські націоналісти замінували шлюзи Олександрівської ГЕС, розташованої в Миколаївській області, та в будь-який момент можуть їх підірвати, щоб звинуватити у цьому армію рф.   
 Застерігаємо: це – фейк!   
Политика Маніпуляції та дезінформаційні «вкиди» Фейки
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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