Фейки, маніпуляції та дезінформаційні «вкиди», що ворог продукував протягом 1 квітня Експерти Центру протидії дезінформації при РНБО України зібрали добірку фейків, маніпуляцій та дезінформаційних «вкидів», що ворог продукував протягом 01.04.2022 року.

Служба зовнішньої розвідки рф повідомила, що, за наявними у них даними, Україна заявила Великобританії про відсутність наміру дотримання Женевської конвенції про поводження з військовополоненими. Цим розвідка рф намагається дискредитувати Україну на міжнародній арені.

Застерігаємо: це – фейк!

В м.Енергодар окупанти поширюють інформацію про нібито припинення Україною виплати заробітних плат держслужбовцям. Водночас, ворог стверджує, що надалі такі виплати здійснюватиме рф.

Застерігаємо: це – фейк!

В міноборони рф заявили, що українські націоналісти замінували шлюзи Олександрівської ГЕС, розташованої в Миколаївській області, та в будь-який момент можуть їх підірвати, щоб звинуватити у цьому армію рф.

Застерігаємо: це – фейк!