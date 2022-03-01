Фейки, маніпуляції та дезінформаційні «вкиди», що ворог продукував протягом 1 квітня

Експерти ЦПД при РНБО України зібрали добірку фейків, маніпуляцій та дезінформаційних «вкидів», що ворог продукував протягом 31.03.2022 року....
Працівники ЦПД при РНБО України зібрали добірку фейків, маніпуляцій та дезінформаційних «вкидів», що ворог продукував протягом 30.03.2022 року....
Центр протидії дезінформації при РНБО України застерігає: ворог вдається до інформаційного тероризму....
Центр протидії дезінформації при РНБО України повідомляє: ворог продовжує вдаватися до маніпуляцій....
Працівники ЦПД при РНБО України зібрали добірку фейків, маніпуляцій та дезінформаційних «вкидів», що ворог продукував протягом 29.03.2022 року....