Рашисти вдаються до маніпуляцій з метою дискредитації ЗСУ

рф продовжує обстрілювати окуповані українські села, вдаючи, що таких обстрілів завдають ЗСУ. Мета - маніпуляція та дискредитація ЗСУ.
Окупанти відганяють свою техніку та здійснюють обстріли з околиць сіл.
Після таких атак деякі "визволителі" проходять по селу, допомагають людям вибратися з-під завалів, розповідаючи легенду про те, що наступ був від ЗСУ, нібито українські військові з мінометами та кулеметами здійснюють обстріли: «Это же ваши стреляют».
Люди піддаються маніпуляції військових рф, яка полягає у тому, що начебто їх будинки були спалені ЗСУ.
Застерігаємо: українські військові не здійснюють обстріли по населених пунктах, де дислокуються російські військові, без попередньої перевірки, що знищення техніки не завдасть шкоди мирному населенню.
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