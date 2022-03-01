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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 08:46122

Рашисти вдаються до маніпуляцій з метою дискредитації ЗСУ

Центр протидії дезінформації при РНБО України повідомляє: ворог продовжує вдаватися до маніпуляцій.

рф продовжує обстрілювати окуповані українські села, вдаючи, що таких обстрілів завдають ЗСУ.  Мета - маніпуляція та дискредитація ЗСУ.
Окупанти відганяють свою техніку та здійснюють обстріли з околиць сіл.
Після таких атак деякі "визволителі" проходять по селу, допомагають людям вибратися з-під завалів, розповідаючи легенду про те, що наступ був від ЗСУ, нібито українські військові з мінометами та кулеметами здійснюють обстріли: «Это же ваши стреляют».
Люди піддаються маніпуляції військових рф, яка полягає у тому, що начебто їх будинки були спалені ЗСУ.

Застерігаємо: українські військові не здійснюють обстріли по населених пунктах, де дислокуються російські військові, без попередньої перевірки, що знищення техніки не завдасть шкоди мирному населенню.

Общество Маніпуляції та дезінформаційні «вкиди» Російсько-українська війна
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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