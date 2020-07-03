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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 22:20121

Добірка фейків, маніпуляцій та дезінформаційних «вкидів», що ворог продукував 29 березня

Працівники ЦПД при РНБО України зібрали добірку фейків, маніпуляцій та дезінформаційних «вкидів», що ворог продукував протягом 29.03.2022 року.

Окупаційні війська поновили тактику обстрілів захоплених населених пунктів для дискредитації ЗСУ в очах місцевого населення. Важливо: перед обстрілами окупанти озвучують місцевому населенню інформацію про планування наступу силами ЗС України.
Застерігаємо: це – маніпуляція (https://t.me/CenterCounteringDisinformation/977)!

Міноборони рф повідомило, що політичне та військове керівництво України «наказує нацбатам знімати постановочні відео про нібито скоєні військовими росії вбивства мирних громадян та мародерство».
Застерігаємо: це – маніпуляція!

Пропагандисти рф продовжують просувати тези «ні русофобії, росіяни не мають відповідати за путіна, росіяни не мають страждати від санкцій». Зазначене було озвучено в ефірі італійського телеканалу «RAI» Мариною Овсянниковою, яка раніше виходила на телебаченні рф з антивоєнним плакатом.
Застерігаємо: це – маніпуляція!

Политика Маніпуляції та дезінформаційні «вкиди» Фейки
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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