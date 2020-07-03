Добірка фейків, маніпуляцій та дезінформаційних «вкидів», що ворог продукував 29 березня

Окупаційні війська поновили тактику обстрілів захоплених населених пунктів для дискредитації ЗСУ в очах місцевого населення. Важливо: перед обстрілами окупанти озвучують місцевому населенню інформацію про планування наступу силами ЗС України.
Застерігаємо: це – маніпуляція (https://t.me/CenterCounteringDisinformation/977)!
Міноборони рф повідомило, що політичне та військове керівництво України «наказує нацбатам знімати постановочні відео про нібито скоєні військовими росії вбивства мирних громадян та мародерство».
Застерігаємо: це – маніпуляція!
Пропагандисти рф продовжують просувати тези «ні русофобії, росіяни не мають відповідати за путіна, росіяни не мають страждати від санкцій». Зазначене було озвучено в ефірі італійського телеканалу «RAI» Мариною Овсянниковою, яка раніше виходила на телебаченні рф з антивоєнним плакатом.
Застерігаємо: це – маніпуляція!
Працівники ЦПД при РНБО України зібрали добірку фейків, маніпуляцій та дезінформаційних «вкидів», що ворог продукував протягом 28.03.2022 року....
Центр протидії дезінформації при РНБО України зібрали добірку фейків, маніпуляцій та дезінформаційних «вкидів», які ворог продукував протягом 24.03.2022 року....
Центр протидії дезінформації при РНБО України нагадує: росія продовжує поширювати маніпулятивні наративи про "русофобію світу"....
Коли ворогу не вдається захопити бажане, він починає воювати фейками....
Мониторя интернет-издания и социальные сети, работники СБУ обнаружили мужчину, который распространял ложную информацию о заболевших коронавирусом в Кролевце....