Фейки, маніпуляції та дезінформаційні «вкиди» минулої доби Працівники ЦПД при РНБО України зібрали добірку фейків, маніпуляцій та дезінформаційних «вкидів», що ворог продукував протягом 30.03.2022 року.

фсб росії повідомила про затримання кількох прихильників «української неонацистської організації «Маньяки: культ убийства», створеної начебто для вчинення терактів та масових вбивств на території рф. У ФСБ також заявили, що «М.К.У.» створено під контролем українських спецслужб.

Застерігаємо: це – фейк!

Добове зведення міноборони рф було сконцентроване на Харкові. Так, окупанти заявили наступне:

- «летючі ескадрони смерті» націоналістів обстрілюють житлові будинки;

- націоналісти розташували важке озброєння в житлових кварталах;

- СБУ проводить масові арешти, а жителі Харкова заблоковані.

Застерігаємо: це – фейк!

російські пропагандисти заявили, що рф надало українцям 14 млн рублів в якості фінансової допомоги. «Одноразові виплати отримали 1,4 тисячі жителів України».

Застерігаємо: це – маніпуляція!