Фейки та маніпуляції, що ворог продукував протягом минулої доби Експерти ЦПД при РНБО України зібрали добірку фейків, маніпуляцій та дезінформаційних «вкидів», що ворог продукував протягом 31.03.2022 року.

Пропагандисти рф повідомили, що Україна силоміць утримує у своїх портах 68 іноземних суден. Зазначається, що рф щодня відкриває коридор для їх виходу з територіальних вод України, проте екіпажі не залишають порти, посилаючись на загрозу атак з України.

Застерігаємо: це – фейк!

Міноборони рф заявило, що володіє листами Хантера Байдена (сина президента США) щодо роботи біолабораторій в Україні. Ворог зазначає, що Байден відіграв значну роль у проведенні робіт з патогенами, профінансувавши їх.

Застерігаємо: це – фейк!

рф транслює Заходу наратив «ви втратите більше, ніж ми». Йдеться про світовий туризм, що, за даними російських ЗМІ, втратить 7 млрд доларів через санкції. Насправді ж, лише Єгипет, наприклад, заробляє на туризмі понад 5 млрд доларів на рік.

Застерігаємо: це – маніпуляція!