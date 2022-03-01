На Сумщині заборонено ходити до лісу Таке розпорядження оприлюднено Сумською обласною державною адміністрацією.

Голова Сумської облдержадміністрації − керівник обласної військової адміністрації Дмитро Живицький підписав розпорядження «Про заборону відвідування населенням лісів і в’їзду до них транспортних засобів та іншої техніки на час дії правового режиму воєнного стану»

«З метою запобігання реальній загрозі виникнення пожеж у лісах і мінімізації їх наслідків заборонити на час дії правового режиму воєнного стану відвідування лісів населенням і в’їзд до лісів Сумської області (крім транзитних шляхів) транспортних засобів та іншої техніки. За винятком Збройних Сил України, командуванням видів, окремих родів військ (сил) Збройних Сил України, управління оперативних командувань, Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Управління державної охорони України, Міністерства внутрішніх справ України, інших органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, постійних лісокористувачів», − йдеться в розпорядженні.

Дмитро Живицький доручив районним військовим адміністраціям спільно з сільськими, селищними та міськими головами провести роз’яснювальну роботу серед населення щодо заборони відвідування населенням лісів і в’їзду до них транспортних засобів та іншої техніки на час дії правового режиму воєнного стану.