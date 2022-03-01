За минулу добу вогнеборці тричі ліквідовували загоряння сухої рослинності на Сумщині (ВІДЕО) 24 березня о 14:28, на лінію екстреного виклику 101, надійшло повідомлення про загоряння сухої рослинності по вул. Сумська в смт Велика Писарівка.

Про пожежу повідомили випадкові перехожі, які побачили дим та полум’я на відкритій території. На місце події було направлено черговий караул 23 – ї державної пожежно – рятувальної частини.

По прибуттю було встановлено, що вогнем охоплено чагарники та суху рослинність на площі до 2 га. Утворилась загроза подальшого поширення вогню на поруч розташовані житловий будинок та господарчу споруду громадян.

О 14:40 загоряння локалізували, а о 14:55 – витративши на гасіння близько 0,5 тонни води, повністю ліквідували, відвернувши загрозу від житлового сектору.

Цього ж дня схожі випадки мали місце в м. Лебедин та м. Путивль, де вогонь охопив суху рослинність на площі до 1 га.

Всього на гасіння загорянь було залучено 4 одиниці спеціальної техніки та 15 чоловік особового складу Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Шановні громадяни! Рятувальники звертаються до вас, і просять бути обачними: ні в якому разі та за жодних обставинах не випалювати траву, стерню тощо. Зараз не легкий час для всіх нас та нашої України! Тому закликаємо вас не випалювати суху рослинність та не допомагати цим ворогу!