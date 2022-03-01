Аварію на Сумихімпромі повністю ліквідовано Трубопровід загерметизовано, накладено спеціальний бандаж.

Про це повідомила пресслужба підприємства.

Зазначимо, 21 березня о 02:58 у результаті обстрілу заводу було пошкоджено трубопровід аміаку в цеху складних мінеральних добрив підприємства.

У результаті розгерметизації трубопроводу спрацювали аварійні системи захисту, при цьому відбувся незначний витік аміаку.

Наразі наслідки надзвичайної ситуації повністю ліквідовано, трубопровід загерметизовано, накладено спеціальний бандаж.

Жодної загрози населенню та навколишньому середовищу немає.

“Персонал підприємства та співробітник ДСНС проявили мужність та злагодженість під час ліквідації наслідків аварії – всі дії відбувались чітко з Планом ліквідації аварійних ситуацій. На жаль, один зі співробітників підприємства отримав травму, наразі йому надана оперативна медична допомога".