Але є підприємства сфери комунального господарства, оборони, транспорту тощо, які активно працюють у надскладних умовах і мають потребу у робочих руках.
Сумський міський центр зайнятості терміново потребує вакансій.
Людям зараз вкрай важливо працювати — щоб годувати свої сім’ї, допомагати армії, підтримувати життєдіяльність нашого міста та економіку нашої країни.
Інформацію про вакансії прохання надсилати на:
pm@mcz.socz.gov.ua
Viber: +38 0632798115 (контакт діє лише на прийом документів!).
Режим роботи нашої установи - згідно ситуації воєнного стану.
Разом впевнено до перемоги!
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