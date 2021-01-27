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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 13:1154

Сумський міський центр зайнятості терміново потребує вакансій

Після нападу росії на Україну багато компаній нашого міста вимушено припинили свою діяльність

Але є підприємства сфери комунального господарства, оборони, транспорту тощо, які активно працюють у надскладних умовах і мають потребу у робочих руках.

Сумський міський центр зайнятості терміново потребує вакансій.

Людям зараз вкрай важливо працювати — щоб годувати свої сім’ї, допомагати армії, підтримувати життєдіяльність нашого міста та економіку нашої країни.

Інформацію про вакансії прохання надсилати на:
 pm@mcz.socz.gov.ua
Viber: +38 0632798115 (контакт діє лише на прийом документів!).
Режим роботи нашої установи - згідно ситуації воєнного стану.

Разом впевнено до перемоги! 

Экономика Вакансії Сумський міський центр зайнятості
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Цитата

Крита льодова арена має з’явитись, за нашими планами, у 2023 році
Крита льодова арена має з’явитись, за нашими планами, у 2023 році
Дмитрий Живицкий
глава Сумской ОГА

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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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