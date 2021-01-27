Сумський міський центр зайнятості терміново потребує вакансій Після нападу росії на Україну багато компаній нашого міста вимушено припинили свою діяльність

Але є підприємства сфери комунального господарства, оборони, транспорту тощо, які активно працюють у надскладних умовах і мають потребу у робочих руках.

Сумський міський центр зайнятості терміново потребує вакансій.

Людям зараз вкрай важливо працювати — щоб годувати свої сім’ї, допомагати армії, підтримувати життєдіяльність нашого міста та економіку нашої країни.

Інформацію про вакансії прохання надсилати на:

pm@mcz.socz.gov.ua

Viber: +38 0632798115 (контакт діє лише на прийом документів!).

Режим роботи нашої установи - згідно ситуації воєнного стану.

Разом впевнено до перемоги!