Під Сумами рашисти розстріляли автівку: дівчина загинула, хлопець в лікарні Загибель 20-річної дівчини та поранення 21-річного хлопця - розпочато кримінальне провадження.

За процесуального керівництва Окружної прокуратури міста Суми проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 17 березня 2022 року військовослужбовці збройних сил Російської Федерації, застосовуючи засоби, які заборонені міжнародним правом, на в’їзді в м. Суми обстріляли автівку, яка їхала з с. Бездрик. Несумісні з життям поранення отримала 20-річна дівчина. 21-річний хлопець наразі у лікарні з вогнепальним пораненням.

Проведення досудового розслідування доручено слідчим слідчого відділу Сумського РУП ГУ НП в Сумській області.