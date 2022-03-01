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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 16:16745

Під Сумами рашисти розстріляли автівку: дівчина загинула, хлопець в лікарні

Загибель 20-річної дівчини та поранення 21-річного хлопця - розпочато кримінальне провадження.
За процесуального керівництва Окружної прокуратури міста Суми проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).
За даними слідства, 17 березня 2022 року військовослужбовці збройних сил Російської Федерації, застосовуючи засоби, які заборонені міжнародним правом, на в’їзді в м. Суми обстріляли автівку, яка їхала з с. Бездрик. Несумісні з життям поранення отримала 20-річна дівчина. 21-річний хлопець наразі у лікарні з вогнепальним пораненням.
Проведення досудового розслідування доручено слідчим слідчого відділу Сумського РУП ГУ НП в Сумській області.
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Цитата

Крита льодова арена має з’явитись, за нашими планами, у 2023 році
Крита льодова арена має з’явитись, за нашими планами, у 2023 році
Дмитрий Живицкий
глава Сумской ОГА

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