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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 12:38318

На Сумщині через пошкодження інтернет-мережі зараз надаються тільки послуги телефонії від Укртелекому

Критична інфраструктура та національна мережа Укртелекому працюють.

Критична інфраструктура та національна мережа Укртелекому працюють. Послуги телефонії та інтернет-доступу надаються в усіх областях, крім Чернігівської та Закарпатської через пошкодження кабелю. У Сумській області через пошкодження інтернет-мережі зараз надаються тільки послуги телефонії.
Середня доступність районних вузлів зв’язку складає 80%. При цьому через пошкодження мережі у деяких областях цей показник низький, у Луганській він на рівні 4%. Компанія працює над якомога швидшим відновленням роботи мережі та наданням послуг.
Укртелеком
Общество
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Дмитрий Живицкий
глава Сумской ОГА

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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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