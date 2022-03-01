На Сумщині через пошкодження інтернет-мережі зараз надаються тільки послуги телефонії від Укртелекому

Критична інфраструктура та національна мережа Укртелекому працюють. Послуги телефонії та інтернет-доступу надаються в усіх областях, крім Чернігівської та Закарпатської через пошкодження кабелю. У Сумській області через пошкодження інтернет-мережі зараз надаються тільки послуги телефонії.