На Сумщині створили Гуманітарний штаб на період дії воєнного стану

Так, згідно з розпорядженням керівником Гуманітарного штабу є заступник керівника Сумської обласної військової адміністрації Олег Петрович Коваль. Заступником керівника штабу є волонтер Єгор Губенко.
Також до складу Гуманітарного штабу увійшли заступники голови облдержадміністрації, посадовці облдержадміністрації, волонтери.
«Головним завданням Гуманітарного штабу є забезпечення координації діяльності місцевих органів виконавчої влади (місцевих військових адміністрацій), органів місцевого самоврядування, правоохоронних органів, установ, підприємств, організацій різних форм власності, громадських організацій під час отримання та розподілу гуманітарної допомоги», − йдеться в розпорядженні.