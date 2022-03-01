На Сумщині створили Гуманітарний штаб на період дії воєнного стану Розпорядженням голови Сумської облдержадміністрації – керівника обласної військової адміністрації Дмитра Живицького створено Гуманітарний штаб при Сумській обласній військовій адміністрації на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та затверджено його персональний склад.

Так, згідно з розпорядженням керівником Гуманітарного штабу є заступник керівника Сумської обласної військової адміністрації Олег Петрович Коваль. Заступником керівника штабу є волонтер Єгор Губенко.

Також до складу Гуманітарного штабу увійшли заступники голови облдержадміністрації, посадовці облдержадміністрації, волонтери.

«Головним завданням Гуманітарного штабу є забезпечення координації діяльності місцевих органів виконавчої влади (місцевих військових адміністрацій), органів місцевого самоврядування, правоохоронних органів, установ, підприємств, організацій різних форм власності, громадських організацій під час отримання та розподілу гуманітарної допомоги», − йдеться в розпорядженні.