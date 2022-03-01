Поліція Роменщини застерігає: військові рф могли залишити після себе небезпечні "сюрпризи" На території Роменського району тимчасово знаходились ворожі війська, базувалися вони у деяких населених пунктах, а також поза їх межами.

Окупанти могли замінувати місцевість або залишити вибухонебезпечні предмети, що зовні виглядають непримітно або ж навпаки мають яскраве забарвлення. Також вони могли залишити сигнальні ракети, які ні в якому разі не можна запускати, аби не накликати біду.

Зокрема, якщо ви виявили покинуту ворожу військову техніку, то не потрібно її розбирати чи перевіряти, як вона влаштована. Для збереження життя повідомте про свою знахідку на лінію 102, а оглядом та розмінуванням займуться вже спеціалісти. Після чого, вціліла ворожа техніка послужить нашій безпеці.

Правоохоронці звертаються до громадян з проханням проявляти пильність та “включати” здоровий глузд, аби через просту цікавість чи звичайне селфі ніхто не постраждав.