Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 12:26289

Поліція Роменщини застерігає: військові рф могли залишити після себе небезпечні "сюрпризи"

На території Роменського району тимчасово знаходились ворожі війська, базувалися вони у деяких населених пунктах, а також поза їх межами.

Окупанти могли замінувати місцевість або залишити вибухонебезпечні предмети, що зовні виглядають непримітно або ж навпаки мають яскраве забарвлення. Також вони могли залишити сигнальні ракети, які ні в якому разі не можна запускати, аби не накликати біду.
Зокрема, якщо ви виявили покинуту ворожу військову техніку, то не потрібно її розбирати чи перевіряти, як вона влаштована. Для збереження життя повідомте про свою знахідку на лінію 102, а оглядом та розмінуванням займуться вже спеціалісти. Після чого, вціліла ворожа техніка послужить нашій безпеці.
Правоохоронці звертаються до громадян з проханням проявляти пильність та “включати” здоровий глузд, аби через просту цікавість чи звичайне селфі ніхто не постраждав.

Право
  • Отправить: share
  • Версия для печати

Новости

На Сумщині відкрили офіційні інтернет-канали повідомлень про тривогу
02.03.2022 16:55
Створено Перший Сумський гуманітарний штаб
01.03.2022 16:17
Як допомогти теробороні Сумщини фінансово?
01.03.2022 09:18
На Сумщині створили Гуманітарний штаб на період дії воєнного стану
Сегодня 13:24
На Сумщині через пошкодження інтернет-мережі зараз надаються тільки послуги телефонії від Укртелекому
Сегодня 12:38
Поліція Роменщини застерігає: військові рф могли залишити після себе небезпечні "сюрпризи"
Сегодня 12:26
Окупанти бояться їхати через Суми назад на Росію (аудіо)
Сегодня 12:13
Комунальники Сум усувають наслідки авіаударів
Сегодня 12:11
На Сумщині автівка врізалась у дерево: водій загинув
Сегодня 11:51
Ветклініки та зоомагазини, що працюють сьогодні в Сумах
Сегодня 11:28
Банки, магазини, сервіси: що сьогодні працює в Сумах (доповнено)
Сегодня 10:50
Сумські податківці надали роз’яснення щодо сплати податків у воєнний час
Сегодня 10:39
view counter

Цитата

Крита льодова арена має з’явитись, за нашими планами, у 2023 році
Крита льодова арена має з’явитись, за нашими планами, у 2023 році
Дмитрий Живицкий
глава Сумской ОГА

Статьи

Як надати дитині першу психологічну допомогу?
Вчера 20:50
"Місто вмирає на очах". Охтирка майже три тижні живе під авіанальотами росії
Вчера 20:08
Збирамо докази воєнних злочинів: фіксуємо руйнування та пошкодження майна
Вчера 14:37
Правила, що можуть врятувати життя під час стрілецьких обстрілів
14.03.2022 22:20
Війна породила нові шахрайські схеми
14.03.2022 21:45
Трудові відносини: чи можуть звільнити з роботи через війну
13.03.2022 19:43
Як не стати жертвою дезінформації?
13.03.2022 19:09
Прості правила врятують життя: як поводитись в укриттях та сховищах
13.03.2022 19:00
Як проходити евакуацію з дітьми
10.03.2022 11:06
Як зафіксувати факт руйнування майна для отримання компенсації
09.03.2022 10:18
Приєднуйтесь до боротьби за Україну в інформаційному просторі
07.03.2022 09:40
"Народ не збирається здаватися". Зінченко розповів про свою "місію" через вторгнення РФ в Україну
05.03.2022 21:24
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.