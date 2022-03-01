Окупанти бояться їхати через Суми назад на Росію (аудіо) У ворожих загарбників назва міста викликає страх і розпач.

На нових перехоплених розмовах СБУ чути, як російський солдат-строковик розповідає своїй матері, що в Україну вони в’їхали «без проблем, а ось виїхати не можуть». І тепер їм прийшов наказ висуватися на Суми...

«А через город Сумы еще ни одна наша колонна не выживала. Никто, ни одна колонна не доезжала целой. Если все хорошо получится, я хотел бы сложить оружие – чтобы не ехать через Сумы», – зізнається путінський вояка.

Він, як і всі його побратими, наляканий і деморалізований. Хоче додому і розуміє, що підмоги чекати нізвідки.

А ось назви українських міст, які живуть під обстрілами і бомбардуваннями, але героїчно обороняються, до кінця життя будуть частиною нічних кошмарів рашистів.

Ми захищаємо нашу землю! Боремося за Батьківщину!

Слава Україні!

СБУ