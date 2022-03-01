Комунальники Сум усувають наслідки авіаударів

Так, через аварійні знеструмлення вийшов з ладу глибинний насос артезіанської свердловини № 10 на Пришибському водозаборі.
Фахівцями сумського водоканалу терміново проведено заміну пошкодженого насосного обладнання для забезпечення централізованого постачання питної води мешканцям районів Хіммістечка та Баси, вулиць Миру, Сергія Табали, Харківська, СКД, Прокоф’єва та прилеглих до них.
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