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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 12:11600

Комунальники Сум усувають наслідки авіаударів

Після здійснення авіаударів по об'єктах енергетики у місті Суми виконується значний обсяг відновлювальних робіт.

Так, через аварійні знеструмлення вийшов з ладу глибинний насос артезіанської свердловини № 10 на Пришибському водозаборі.

Фахівцями сумського водоканалу терміново проведено заміну пошкодженого насосного обладнання для забезпечення централізованого постачання питної води мешканцям районів Хіммістечка та Баси, вулиць Миру, Сергія Табали, Харківська, СКД, Прокоф’єва та прилеглих до них.

Экономика Авіаудар Водоканал
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Дмитрий Живицкий
глава Сумской ОГА

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