У Глухові попрощались із загиблим у боях з російськими окупантами Олександром Максимовичем Сьогодні у Глухові попрощались із загиблим у боях з російськими окупантами Олександром МАКСИМОВИЧЕМ.

Провести героя в останній путь прийшли сотні глухівчан, його рідна вулиця перетворилась на велике людське море. «Слава Україні! Героям слава!» - звучало над Веригинським кладовищем.

Старшого прапорщика Олександра Володимировича МАКСИМОВИЧА, який отримав смертельне поранення у боях на підступах до Києва, поховали з усіма воїнськими почестями. Він був командиром відділення 1 мінометного взводу 2 мінометної батареї 16 омпб.

Глухівська міська рада висловлює співчуття родині мужнього воїна.

Герої не вмирають! Вони стають нашими небесними захисниками, нашою небесною армією! Ім"я кожного буде вибито золотом.

Віримо у перемогу. Впевнені, що прокляті російські окупанти втопляться у морі сліз і крові українського народу, згорять у вогні праведного гніву!