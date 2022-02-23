Міська влада Шостки організувала роздачу гарячих обідів для нужденних

Гаряче харчування роздають щодня об 11:00 біля колишнього кафе «Ювілейний». У обід входить перша гаряча страва (борщ чи суп), а також хліб і чай, пише Шостка.інфо.

Безкоштовне гаряче харчування нужденних вже не перший рік у Шостці практикують за підтримки міської влади.

– Це орієнтовно 30-40 обідів. У нас немає вихідних, і у неділю, і у суботу ми працюємо у посиленому режимі, – каже Надія Шилюк.

Ті, хто приходить поїсти, дякують:

– Ви розумієте, от люди йдуть, у них немає ні рубля. У кишені в мене тільки 20 копійок. Раніше хоч ходила пляшки збирала, хоч щось було, а зараз все зачинено. Здати нічого. Мені їсти немає чого…

– Справа добра! Не у всіх містах це роблять!

– Звісно, добра справа. Треба ж хоч якось людей підтримати. Де ж людям взяти їжу? Так вони ж хоч щось поїдять!