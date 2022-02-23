Товари першої необхідності в умовах воєнного стану мають коштувати не дорожче, ніж на 10% від відпускної ціни постачальника Відповідне розпорядження підписав голова Сумської облдержадміністрації − керівних обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

«З метою забезпечення цінової стабільності в умовах воєнного стану для задоволення потреб населення товарами першої необхідності в достатній кількості за економічно обґрунтованими цінами: встановити на період дії воєнного стану граничний рівень торговельної надбавки для суб’єктів господарювання роздрібної торгівлі в розмірі не більше 10 відсотків до відпускної ціни постачальника на такі товари: борошно пшеничне, макаронні вироби, батон, хліб, крупа гречана, крупа вівсяна, свинина, яловичина, птиця (тушки курячі), молоко, масло вершкове, сметана, яйця курячі, олія соняшникова, цукор кристалічний, капуста білокачанна, цибуля ріпчаста, буряк, морква, картопля, етанол (розчин 96%), нестероїдні протизапальні лікарські засоби вітчизняні, антибактеріальні лікарські засоби вітчизняні, бензин (марки А-92, А-95), дизельне пальне, газ скраплений для автомобілів», − йдеться в розпорядженні.

Також Дмитро Живицький доручив районним військовим адміністраціям спільно з органами місцевого самоврядування забезпечити норми відпуску перелічених товарів в одні руки, виходячи з можливостей виконання постачальниками договірних зобов’язань, фактичних графіків поставок цих товарів, наявних товарних запасів та споживчого попиту.

А головам районних військових адміністрацій, органам місцевого самоврядування разом із органами, що здійснюють на території області заходи правового режиму воєнного стану, Головному управлінню Держпрод-споживслужби в Сумській області, Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Сумській області необхідно забезпечити постійний контроль за дотриманням суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі області встановленого граничного рівня торговельної надбавки.

‼️У разі виявлення порушень вживати заходів до притягнення суб’єктів господарювання та їх посадових осіб до відповідальності згідно з вимогами Закону України «Про правовий режим воєнного стану».

Крім того, головному управлінню Держпродспоживслужби в Сумській області та Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Сумській області забезпечити постійний моніторинг цін на товари, визначені пунктом 1 цього розпорядження, та інформування про його результати першого заступника керівника Сумської обласної військової адміністрації.