На Роменщині рятувальники ліквідовуючи пожежу в житловому будинку

На гасіння залучалася місцева пожежна команда с. Пустовійтівка.
На момент прибуття вогнеборців, полум’я охопило стіни на площі 3 кв. м та перекриття на площі 2 кв. м. Існувала загроза поширення вогню на весь житловий будинок та поруч розташовані дві господарчі споруди.
О 05:44 вдалося локалізувати загоряння, а о 06:58 - пожежу ліквідували.
За попередніми висновками фахівців, припустима причина пожежі – порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печі опалення.
Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області