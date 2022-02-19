На Роменщині рятувальники ліквідовуючи пожежу в житловому будинку 14 березня о 05:29 до Служби порятунку «101» надійшла інформації про пожежу в приватному житловому будинку в с. Пустовійтівка, що на Роменщині.

На гасіння залучалася місцева пожежна команда с. Пустовійтівка. На момент прибуття вогнеборців, полум’я охопило стіни на площі 3 кв. м та перекриття на площі 2 кв. м. Існувала загроза поширення вогню на весь житловий будинок та поруч розташовані дві господарчі споруди. О 05:44 вдалося локалізувати загоряння, а о 06:58 - пожежу ліквідували. За попередніми висновками фахівців, припустима причина пожежі – порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печі опалення. Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області