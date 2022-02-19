"Автобуси чекають заправлені" — голова Сумської ОВА про відсутність "зелених коридорів"

"Ми запитували додаткові коридори і місту Шостка, Конотопу, Глухову, Великій Писарівці, Лебедину, селам громади, Тростянцю, Боромлі, Охтирці, Краснопіллю — це ті, які або постраждали найбільше від збройної агресії або, наприклад там, де більш менш спокійна ситуація на півночі області, але там є люди які застрягли, поїхали до родичів, і війна їх там зупинила і є необхідність повернутися", — розповів Дмитро Живицький.
За його інформацією, підготовлено понад 160 автобусів, які готові вивозити людей, вони заправлені, знаходяться у Полтавській області на межі з Сумщиною, пише Суспільне.