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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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На Буринщині рятувальники надали допомогу водієві вантажівки

14 березня о 15:15, на лінію екстреного виклику 101, надійшло повідомлення про необхідність надання допомоги водієві вантажівки на автодорозі поблизу с. Чернеча Слобода, що на Буринщині.

На місце події було направлено черговий караул 18 – ї державної пожежно – рятувальної частини.

По прибуттю було встановлено, що через несправність вантажівка, що перевозила хліб не змогла продовжити рух та повернутись до м. Буринь. Рятувальники за допомогою пожежного всюдихода на шасі МАЗ та рятувального троса відбуксирували автомобіль до місця призначення.

Всього для надання допомоги було залучено 1 одиницю спеціальної техніки та 4 чоловіки особового складу Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області 

Общество
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Крита льодова арена має з’явитись, за нашими планами, у 2023 році
Крита льодова арена має з’явитись, за нашими планами, у 2023 році
Дмитрий Живицкий
глава Сумской ОГА

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