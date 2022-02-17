Телефони міських лікарень Сум на період воєнного стану Інформація, що може стати в нагоді.

Лікарня Св. Пантелеймона - цілодобово: 0800333103.

Центральна міська лікарня - цілодобово: (0542)70-13-00.

Лікарня № 4: у будні з 08:00 до 16:00 поліклініка № 1 (вул. Праці, 3) - (0542)78-73-15 та поліклініка № 2 (вул. Ковпака, 7) - (0542)78-73-56, приймальне відділення цілодобово - (0542)22-70-94.

Лікарня № 5 - кол-центр працює в будні з 8:00 до 16:00 і цілодобово у вихідні - 0800333105. Приймальне відділення, цілодобово - (0542)66-28-35. З приводу амбулаторного прийому та питань медико-соціальної експертизи можна звертатись у будні з 8:30 до 15:00 - (0542)66-28-04.

Дитяча лікарня Св. Зінаїди: у будні з 8:00 до 16:00 реєстратура поліклініки № 1 (вул. Труда, 3) - (0542) 66-09-92 та реєстратура поліклініки № 2 (вул. Сірка, 3): (0542)66-18-80, (0542)66-18-81. Приймальне відділення, цілодобово: (0542)66-18-66, (0542)66-18-70.

Пологовий будинок Пр. Діви Марії: у будні дні з 8:00 до 14:00: (099)2906845. Акушерське відділення - (097)2774243, гінекологічне - (095)4389819.

ЦПМСД № 1: реєстратури, щоденно з 8:00 до 12:00 - (0542)78-77-00 та (050)4702003.

ЦПМСД № 2: реєстратури - з 8:00 до 12:00 щоденно: амбулаторія (вул. Паркова, 1) - (0542)70-03-82, (050)5711544; амбулаторія (вул. Привокзальна, 3А) - (0542)78-80-13, (099)2066712; амбулаторія тільки для дітей (вул. Сірка, 3) - (0542)70-03-85, (095)1256387; амбулаторія (вул. Сірка, 33/1) - (0542)70-03-84, (095)7868750; амбулаторія (вул. Паркова, 1) - (0542)70-03-88, (066)5222802, (066)5221720