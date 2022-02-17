Ціни на товари першої необхідності будуть контролювати Під час брифінгу премʼєр-міністр України Денис Шмигаль розповів про вимушені заходи на час воєнного стану.

Кабінет Міністрів ухвалив рішення, яке дозволяє обласним військовим адміністраціям спільно з Нацполіцією та Держлікслужбою здійснювати контроль за цінами на соціально значущі продукти харчування, ліки та паливо.

Також, Кабінет Міністрів ухвалив, що 12 українських ТЕС тепер зможуть отримувати газ від НАК "Нафтогаз" за ціною 7 грн за куб. м. Також ухвалено рішення контролювати місцевою владою ціни на товари першої необхідності.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль 7 березня.

За його словами, це дозволить відповідним підприємствам купувати необхідні обсяги блакитного палива, щоб стабільно продовжувати роботу та постачати українським сім'ям електроенергію, незважаючи на можливі перебої з постачанням вугільної продукції.