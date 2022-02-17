Сумський район. Ситуація станом на 16:00 7 березня

В наслідок бомбардування Лебедина 5 березня зруйнована електропідстанція, підприємство «Лебединський хлібзавод», АЗС. Вибиті вікна у будинках. В місті лише частково відновлено елетропостачання, в ряді населених пунктів Лебединської ОТГ воно відсутнє вже третю добу.

У місті працюють аварійні бригади «Обленерго».

У Краснопіллі відсутній мобільний зв’язок.

6 березня у Сумах відбулися бойові зіткнення. Є загиблі.

7 березня під Сумами відбулися бойові зіткнення. Є загиблі.

Детальна інформація згодом.