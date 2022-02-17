Лента

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 19:11553

Сумський район. Ситуація станом на 16:00 7 березня

В наслідок бомбардування Лебедина 5 березня зруйнована електропідстанція, підприємство «Лебединський хлібзавод», АЗС. Вибиті вікна у будинках. В місті лише частково відновлено елетропостачання, в ряді населених пунктів Лебединської ОТГ воно відсутнє вже третю добу.

У місті працюють  аварійні бригади «Обленерго».

У Краснопіллі відсутній мобільний зв’язок.

6 березня у Сумах відбулися бойові зіткнення. Є загиблі.

7 березня під Сумами відбулися бойові зіткнення. Є загиблі.

Детальна інформація згодом.

В наслідок бомбардування Лебедина 5 березня зруйнована електропідстанція, підприємство «Лебединський хлібзавод», АЗС. Вибиті вікна у будинках. В місті лише частково відновлено елетропостачання, в ряді населених пунктів Лебединської ОТГ воно відсутнє вже третю добу.

У місті працюють  аварійні бригади «Обленерго».

У Краснопіллі відсутній мобільний зв’язок.

6 березня у Сумах відбулися бойові зіткнення. Є загиблі.

7 березня під Сумами відбулися бойові зіткнення. Є загиблі.

Детальна інформація згодом, повідомляє голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Общество Війна
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Цитата

Крита льодова арена має з’явитись, за нашими планами, у 2023 році
Крита льодова арена має з’явитись, за нашими планами, у 2023 році
Дмитрий Живицкий
глава Сумской ОГА

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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

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