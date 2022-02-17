В наслідок бомбардування Лебедина 5 березня зруйнована електропідстанція, підприємство «Лебединський хлібзавод», АЗС. Вибиті вікна у будинках. В місті лише частково відновлено елетропостачання, в ряді населених пунктів Лебединської ОТГ воно відсутнє вже третю добу.
У місті працюють аварійні бригади «Обленерго».
У Краснопіллі відсутній мобільний зв’язок.
6 березня у Сумах відбулися бойові зіткнення. Є загиблі.
7 березня під Сумами відбулися бойові зіткнення. Є загиблі.
Детальна інформація згодом.
В наслідок бомбардування Лебедина 5 березня зруйнована електропідстанція, підприємство «Лебединський хлібзавод», АЗС. Вибиті вікна у будинках. В місті лише частково відновлено елетропостачання, в ряді населених пунктів Лебединської ОТГ воно відсутнє вже третю добу.
У місті працюють аварійні бригади «Обленерго».
У Краснопіллі відсутній мобільний зв’язок.
6 березня у Сумах відбулися бойові зіткнення. Є загиблі.
7 березня під Сумами відбулися бойові зіткнення. Є загиблі.
Детальна інформація згодом, повідомляє голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
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