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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 09:14221

Де сьогодні в Сумах ведуть прийом лікарі первинної ланки

 КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1»:
 
амбулаторія (вул. Іллінська, 48-50) 8:00—12:00;
амбулаторія (вул. О. Аніщенка, 10) 8:00— 12:00;
амбулаторія (вул. Ковпака, 7) 8:00—12:00;
амбулаторія (вул. Праці, 3) 8:00— 12:00.
У будівлі дорослої поліклініки лікарні № 4 приймають дорослих, у разі необхідності лікарського огляду пацієнтів дитячого віку можна звернутись до амбулаторій по вул. Іллінська, 48-50 та по  вул. Ковпака, 7. 
 
КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2»:
 
амбулаторія (вул. Привокзальна, 3А), 8:00—12:00;
амбулаторія (вул. Івана Сірка, 33/1), 8:00—12:00;
амбулаторія (вул. Паркова, 1), 8:00—12:00.
 
Для отримання медичної допомоги пацієнти дитячого віку з амбулаторії по  вул. Сірка, 3 можуть звернутись до амбулаторію по вул. Привокзальна, 3А.
Общество Сімейні лікарі
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Медичні заклади, де ведуть прийом лікарі первинної ланки 23 квітня
Вчера 08:36

Медичні заклади, де ведуть прийом лікарі первинної ланки 23 квітня

КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1»:
 
амбулаторія (вул. Іллінська, 48-50) 8:00—14:00;
амбулаторія (вул. О. Аніщенка, 10) 8:00— 14:00;

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КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1»:
 
амбулаторія (вул. Іллінська, 48-50) 8:00—14:00;
амбулаторія (вул. О. Аніщенка, 10) 8:00— 14:00;

Медичні заклади, де ведуть прийом лікарі первинної ланки 14 квітня
14.04.2022 08:31

Медичні заклади, де ведуть прийом лікарі первинної ланки 14 квітня

КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1»:
 
амбулаторія (вул. Іллінська, 48-50) 8:00—14:00;
амбулаторія (вул. О. Аніщенка, 10) 8:00— 14:00;

Медичні заклади, де ведуть прийом лікарі первинної ланки 12 квітня
12.04.2022 08:27

Медичні заклади, де ведуть прийом лікарі первинної ланки 12 квітня

КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1»:
 
амбулаторія (вул. Іллінська, 48-50) 8:00—14:00;
амбулаторія (вул. О. Аніщенка, 10) 8:00— 14:00;

11.04.2022 08:59

Медичні заклади, де ведуть прийом сімейні лікарі 11 квітня

Інформація, актуальна на сьогодні, 11 квітня....

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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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