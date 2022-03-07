У Сумах оновлено телефони лікарень та графіки їх роботи

КНП «Клінічна лікарня Святого Пантелеймона» (вул. Марко Вовчок, 2):
кол-центр працює цілодобово – 0-800-333-103
КПН «Центральна міська лікарня» (вул. 20 років Перемоги):
кол-центр працює цілодобово – (0542) 70-13-00
КПН «Клінічна лікарня № 4»:
у будні з 8:00 до 16:00 поліклінічне відділення № 1 (вул. Праці, 3) – (0542)78-73-15 та поліклінічне відділення № 2 (вул. Ковпака, 7) – (0542) 78-73-56приймальне відділення цілодобово – (0542) 22-70-94
КПН «Клінічна лікарня № 5» (вул. Марко Вовчок, 2):
кол-центр працює цілодобово –0-800-333-105
з приводу амбулаторного прийому та питань медико-соціальної експертизи можна звертатись у будні дні з 8:00 до 16:00 – (0542) 66-28-04
КНП «Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди»:
у будні дні з 8:00 до 16:00 реєстратура поліклініки № 1 (вул. Труда, 3) (0542) 66-09-90, (0542) 66-09-91 та реєстратура поліклініки № 2 (вул. Сірка, 3) (0542) 66-18-80, (0542) 66-18-81
приймальне відділення працює цілодобово (0542) 66-18-66, (0542) 66-18-70
КНП «Клінічний пологовий будинок Пресвятої Діви Марії»:
реєстратура у будні дні з 8:00 до 16:00 – (099) 2906845, (0542) 78-84-43, (0542) 78-84-45
акушерське приймально-оглядове відділення цілодобово – (097) 2774243, (0542) 78-84-46
гінекологічне відділення (095) 4389819, (0542) 78-84-27
запис на УЗД в будні дні з 8:00 до 16:00 – (050) 0834265
КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1» (вул. Іллінська, 48/50):
реєстратури центру працюють у будні дні з 8:00 до 18:00, у вихідні з 8:00 до 14:00 за єдиними телефонами – (0542) 78-77-00 та (050) 4702003
КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2»:
реєстратури центру працюють у будні дні з 8:00 до 18:00, у вихідні з 8:00 до 14:00:
амбулаторія на вул. Паркова, 1 – (0542) 70-03-82, (050) 5711544
амбулаторія на вул. Привокзальна, 3А – (0542) 78-80-13, (099) 2066712
амбулаторія для дітей на вул. Івана Сірка, 3 – (0542) 70-03-85, (095) 1256387
амбулаторія на вул. Івана Сірка, 33/1 – (0542) 70-03-84, (095) 7868750
амбулаторія на вул. Паркова, 1 – (0542) 70-03-88, (066) 5222802, (066) 5221720
КНП «Клінічна стоматологічна поліклініка»:
щоденно з 9:00 до 15:00 - (0542) 66-36-46
У зв’язку з кадровим дефіцитом відсутня постійна можливість відповідати на телефонні дзвінки.
У разі необхідності можна звертатись на прийом в амбулаторію. Інші питання краще вирішувати у телефонному режимі з лікарями!...
Інформація, що може стати в нагоді....
Інформація, що може стати в нагоді....