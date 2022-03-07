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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
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У Сумах оновлено телефони лікарень та графіки їх роботи

Управління охорони здоров'я інформує про оновлення телефонів та графіків їх роботи міських лікарень на період воєнного стану

КНП «Клінічна лікарня Святого Пантелеймона» (вул. Марко Вовчок, 2):

кол-центр працює цілодобово – 0-800-333-103

КПН «Центральна міська лікарня» (вул. 20 років Перемоги):

кол-центр працює цілодобово – (0542) 70-13-00

КПН «Клінічна лікарня № 4»:

у будні з 8:00 до 16:00 поліклінічне відділення № 1 (вул. Праці, 3) – (0542)78-73-15 та поліклінічне відділення № 2 (вул. Ковпака, 7) – (0542) 78-73-56приймальне відділення цілодобово – (0542) 22-70-94

КПН «Клінічна лікарня № 5» (вул. Марко Вовчок, 2):

 кол-центр працює цілодобово –0-800-333-105

з приводу амбулаторного прийому та питань медико-соціальної експертизи можна звертатись у будні дні з 8:00 до 16:00 – (0542) 66-28-04

КНП «Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди»:

 у будні дні з 8:00 до 16:00 реєстратура поліклініки № 1 (вул. Труда, 3) (0542) 66-09-90, (0542) 66-09-91 та реєстратура поліклініки № 2 (вул. Сірка, 3) (0542) 66-18-80, (0542) 66-18-81

 приймальне відділення працює цілодобово (0542) 66-18-66, (0542) 66-18-70

КНП «Клінічний пологовий будинок Пресвятої Діви Марії»:

реєстратура у будні дні з 8:00 до 16:00 – (099) 2906845, (0542) 78-84-43, (0542) 78-84-45

акушерське приймально-оглядове відділення цілодобово – (097) 2774243, (0542) 78-84-46

 гінекологічне відділення (095) 4389819, (0542) 78-84-27

запис на УЗД в будні дні з 8:00 до 16:00 – (050) 0834265

КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1» (вул. Іллінська, 48/50):

 реєстратури центру працюють у будні дні з 8:00 до 18:00, у вихідні з 8:00 до 14:00 за єдиними телефонами – (0542) 78-77-00 та (050) 4702003

КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2»:

 реєстратури центру працюють у будні дні з 8:00 до 18:00, у вихідні  з 8:00 до 14:00:

амбулаторія на вул. Паркова, 1 – (0542) 70-03-82, (050) 5711544

амбулаторія на вул. Привокзальна, 3А – (0542) 78-80-13, (099) 2066712

 амбулаторія для дітей на вул. Івана Сірка, 3 – (0542) 70-03-85, (095) 1256387

амбулаторія на вул. Івана Сірка, 33/1 – (0542) 70-03-84, (095) 7868750

амбулаторія на вул. Паркова, 1 – (0542) 70-03-88, (066) 5222802, (066) 5221720

КНП «Клінічна стоматологічна поліклініка»:

щоденно з 9:00 до 15:00 - (0542) 66-36-46

У зв’язку з кадровим дефіцитом відсутня постійна можливість відповідати на телефонні дзвінки.

Общество Лікарні
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