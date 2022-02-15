Подробности ДТП около Химпрома в Сумах: без права вождения и нетрезвый Сообщения о ДТП на улице Харьковской патрульной получили ночью, с пятницы на субботу.

На месте происшествия стражи порядка обнаружили транспортное средство Opel Omega. Автомобиль был разбит вдребезги. Очевидцы происшествия сразу же рассказали, как водитель этого транспортного средства, не выбрав безопасную скорость движения, не справился с управлением и допустил наезд на электроопору. Граждане сразу же указали на гражданина, который пытался незаметно покинуть место происшествия. Он просто чудом не получил никаких телесных повреждений.

При оформлении материалов ДТП у 30-летнего водителя патрульные обнаружили признаки алкогольного опьянения. Обзор он согласился пройти на месте происшествия. Результат положительный – 1,09 промилле алкоголя.

Проверив личность мужчины по имеющимся информационным данным, инспекторы выяснили, что мужчина лишен права управления транспортными средствами за аналогичное правонарушение.

На водителя стражи порядка составили 4 админматериала.