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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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В Тростянце пожарные оперативно потушили возгорание в жилом доме

17 февраля в 10:07 в Службу спасения «101» поступила информация о пожаре в частном жилом доме по ул. Чкалова в г. Тростянец.

Звонила жена хозяина, услышавшая треск и обнаружившую задымление в помещении, где находился твердотопливный отопительный котел.

На тушение прибыл дежурный караул 24-й государственной пожарно-спасательной части. Как было установлено, огонь охватил деревянное перекрытие и кровлю над данным помещением. Усложняло ситуацию то, что потолок был облицован пластиком. Также от температуры горения получил повреждение электронагреватель воды.

Чтобы попасть в очаг пожара, пожарным пришлось разбирать конструкцию кровли. В 10:29 пожарные локализовали пожар, предотвратив его дальнейшее распространение на весь дом и расположены рядом два хозяйственных сооружения. А в 11:02 возгорание было ликвидировано.

Всего на тушение привлекалось 7 человек личного состава и 2 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

По предварительным выводам специалистов, допустимая причина возгорания – нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печного отопления. Для предотвращения таких случаев обогревайтесь ответственно!

Общество Пожар
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