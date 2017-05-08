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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 07:49182

Співак з Сумщини посів третє місце на національному відборі на Євробачення

У суботу, 12 лютого, у Києві відбувся Національний відбір на пісенний конкурс Євробачення-2022.

Вісім виконавців представили свої твори, а журі та глядачі визначили, хто поїде у Турин, де відбудеться конкурс Євробачення цього травня.

Серед претендентів був і уродженець Охтирщини Wellboy ,який заспівав пісню Nozzy Bossy. Глядачі поставили його на третє місце, тобто він отримав 6 балів, а журі дало 7 балів, тобто друге місце. А у підсумку це вийшло третє місце. Його обійшов гурт Kalush Orchestra (6 балів від журі та 8 балів від глядачів) та Alina Pash (8 балів від журі та 7 від глядачів).

Досуг Wellboy Евровидение
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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