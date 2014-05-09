Співак із Сумщини претендує на поїздку на Євробачення

Вітайте вісімку фіналістів нацвідбору на Євробачення-2022:
Alina Pash — Тіні забутих предків
Cloudless — All be alright
Kalush Orchestra — Stefania
LAUD — Head Under Water
Michael Soul — Demons
Our Atlantic — Моя Любов
ROXOLANA — GIRLZZZZ
WELLBOY — Nozzy Bossy
WELLBOY з Охтирщини відомий своїми кліпами "Гуси" (18 млн переглядів) та "Вишні" (8 млн). Кліпа на пісню Nozzy Bossy поки немає.
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