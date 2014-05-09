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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:01169

Співак із Сумщини претендує на поїздку на Євробачення

Фінал національного відбору на Євробачення-2022 відбудеться у форматі телевізійного концерту 12 лютого о 19:00 в прямому ефірі суспільного телеканалу UA: Перший.

Вітайте вісімку фіналістів нацвідбору на Євробачення-2022:

Alina Pash — Тіні забутих предків

Cloudless — All be alright

Kalush Orchestra — Stefania

LAUD — Head Under Water

Michael Soul — Demons

Our Atlantic — Моя Любов

ROXOLANA — GIRLZZZZ

WELLBOY — Nozzy Bossy

WELLBOY з Охтирщини відомий своїми кліпами "Гуси" (18 млн переглядів) та "Вишні" (8 млн). Кліпа на пісню Nozzy Bossy поки немає.

Досуг Wellboy Евровидение
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Кінгс Мен (Метью Вон, 2021)
Кінгс Мен (Метью Вон, 2021)
Кино Планета Кіно
12.30; 17.15; 21.45
Зірки за обміном (Олексій Даруга, 2022)
Зірки за обміном (Олексій Даруга, 2022)
Кино Кінопалац "Дружба"
19.50
Співай 2 (Гарт Дженнінгс, Крістоф Лурделе, 2021)
Співай 2 (Гарт Дженнінгс, Крістоф Лурделе, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
10.00
Людина павук: додому шляху нема (Джон Уоттс, 2021)
Людина павук: додому шляху нема (Джон Уоттс, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
13.50
Курорт (Тейлор Чієн, 2021)
Курорт (Тейлор Чієн, 2021)
Кино Планета Кіно
20.50; 22.30
Тиха ніч (Каміль Гріффін, 2021)
Тиха ніч (Каміль Гріффін, 2021)
Кино Планета Кіно
20.40
Любов і блогери (Дмитро Голумбевський, 2022)
Любов і блогери (Дмитро Голумбевський, 2022)
Кино Планета Кіно
14.30; 16.30; 19.45
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Фото

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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

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