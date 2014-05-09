Співак із Сумщини претендує на поїздку на Євробачення Фінал національного відбору на Євробачення-2022 відбудеться у форматі телевізійного концерту 12 лютого о 19:00 в прямому ефірі суспільного телеканалу UA: Перший.

Вітайте вісімку фіналістів нацвідбору на Євробачення-2022: Alina Pash — Тіні забутих предків Cloudless — All be alright Kalush Orchestra — Stefania LAUD — Head Under Water Michael Soul — Demons Our Atlantic — Моя Любов ROXOLANA — GIRLZZZZ WELLBOY — Nozzy Bossy WELLBOY з Охтирщини відомий своїми кліпами "Гуси" (18 млн переглядів) та "Вишні" (8 млн). Кліпа на пісню Nozzy Bossy поки немає.