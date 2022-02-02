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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 01:43339

Сегодня сумской биатлонист выступит в гонке преследования на Олимпиаде

Украинцы выступят в четырех видах спорта.

Вторая половина Олимпийских игр в Пекине начнется в воскресенье, 13 февраля. В это время состоится девятый соревновательный день Олимпиады-2022, пишет Суспільне.

Для Украины девятый соревновательный день Олимпийских игр в Пекине пройдет сразу в четырех видах спорта.

Биатлонных стартов в девятый соревновательный день Олимпиады-2022 будут два: женская и мужская гонки преследования. Начнут выступления женщины, которые будут бежать дистанцию 10 км, после чего спустя почти два часа после их старта дистанцию 12.5 км в персьюте будут преодолевать мужчины.

Расписание выступлений украинцев на Олимпиаде-2022: девятый день (воскресенье, 13 февраля)

03:30. Лидия Гунько: бобслей (монобоб, первый и второй заезды)

04:15. Иван Ковбаснюк: горнолыжный спорт (гигантский слалом, первая и вторая попытки)

11 часов. Юлия Джима, Анастасия Меркушина, Ирина Петренко: биатлон (гонка преследования)

12:45. Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко: биатлон (гонка преследования)

13:00. Анастасия Новосад, Ольга Полюк: фристайл, лыжная акробатика (квалификация)

Где смотреть Олимпиаду-2022

Официальным транслятором соревнований в Украине является Суспільне: прямая трансляция Олимпиады-2022 на телеканале UA: Перший и сайте Суспільне Спорт.

Спорт Олимпийские игры
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