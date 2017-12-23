Сумчанина виключили зі складу з експертів Українського культурного фонду за «порушення моральних норм»

Про це повідомила членкиня наглядової ради УКФ режисерка Лариса Артюгіна, опублікувавши на своїй фейсбук-сторінці протокол засідання організації, пише Суспільне.
Цукренко був експертом програми УКФ "Аудіовізуальне мистецтво" упродовж двох років. Причиною виключення стало "порушення моральних норм, що підривають авторитет інституту експертів".
У коментарі "Радіо Культура" музикант припустив, що когось у наглядовій раді могла обурити його участь у гурті "Хамерман Знищує Віруси", який часто виступає у напівоголеному вигляді.
У розмові на телеканалі "Київ" Цукренко так прокоментував своє виключення: "Я є артистом, який виступає в спосіб, який є неприйнятним для престарілих комсомольців з наглядової ради".
За його словами, головною причиною виключення є не тільки творча діяльність: "Справа в тому, що я і моя історія це лише вишенька на торті. Головне — це те, на що перетворився УКФ за останні пів року.
Нікому з тих, хто був виключений з експертної ради, не пред'являлися жодні претензії, також не була озвучена мотивація, чому їх виключили. За процедурою, перш ніж виключити експерта, має бути проведена співбесіда, тестове завдання — нічого з цього не відбулося". Альберт Цукренко розказав, що планує звертатися до суду:
"Наскільки я розумію, ми зараз збираємо цю інформацію, до всіх вилучених експертів були саме особисті зауваження і претензії від наглядової ради. Моя ділова репутація постраждала, адже було сказано, що я порушив якісь моральні норми.
Я хочу публічного процесу і я хочу захистити свою ділову репутацію".
Крім Цукренка зі складу експертів УКФ виключили ще кількох людей. Серед них — режисер-документаліст Дмитро Тяжлов та історикиня моди Зоя Звиняцьківська. В УКФ повідомили, що опублікують остаточні списки експертних рад найближчим часом.
"Хамерман Знищує Віруси" не вперше зіштовхується з критикою в площині так званої "моралі". У 2018 році гурт виступив у Палаці Потоцьких на фестивалі Porto Franko. Концерт був закритим з обмеженням віку 21+. Проте відверті фото та відео музикантів потрапили в соцмережі.
Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків запропонував освятити місце, де виступав гурт, а поліція Івано-Франківської області відкрила кримінальне провадження за фактом хуліганства.
15-го червня учасники групи "Хамерман Знищує Віруси" прочитали іванофранківцям лекцію "Провокативне мистецтво як метод залишатися чесними із слухачами і суспільством".
25 липня справу щодо виступу гурту в Івано-Франківську закрили.
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