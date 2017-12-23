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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Сумчанина виключили зі складу з експертів Українського культурного фонду за «порушення моральних норм»

Журналіста, віднедавна шеф-редактора на Суспільному та музиканта гурту "Хамерман Знищує Віруси" Альберта (Олега) Цукренка виключили зі складу експертів Українського культурного фонду.

Про це повідомила членкиня наглядової ради УКФ режисерка Лариса Артюгіна, опублікувавши на своїй фейсбук-сторінці протокол засідання організації, пише Суспільне.

Цукренко був експертом програми УКФ "Аудіовізуальне мистецтво" упродовж двох років. Причиною виключення стало "порушення моральних норм, що підривають авторитет інституту експертів".

У коментарі "Радіо Культура" музикант припустив, що когось у наглядовій раді могла обурити його участь у гурті "Хамерман Знищує Віруси", який часто виступає у напівоголеному вигляді.

Музиканта Альберта Цукренка виключили з експертів УКФ за "порушення моральних норм"

Гурт "Хамерман знищує віруси"

Музиканта Альберта Цукренка виключили з експертів УКФ за "порушення моральних норм"

Гурт "Хамерман знищує віруси"

Музиканта Альберта Цукренка виключили з експертів УКФ за "порушення моральних норм"

Гурт "Хамерман знищує віруси"

У розмові на телеканалі "Київ" Цукренко так прокоментував своє виключення: "Я є артистом, який виступає в спосіб, який є неприйнятним для престарілих комсомольців з наглядової ради".

За його словами, головною причиною виключення є не тільки творча діяльність: "Справа в тому, що я і моя історія це лише вишенька на торті. Головне — це те, на що перетворився УКФ за останні пів року.

Прозора, сформована за європейськими принципами грантова інституція перетворилася на "мєждусобойчик" для правильного перенаправлення коштів фонду.
 

Нікому з тих, хто був виключений з експертної ради, не пред'являлися жодні претензії, також не була озвучена мотивація, чому їх виключили. За процедурою, перш ніж виключити експерта, має бути проведена співбесіда, тестове завдання — нічого з цього не відбулося". Альберт Цукренко розказав, що планує звертатися до суду:

"Наскільки я розумію, ми зараз збираємо цю інформацію, до всіх вилучених експертів були саме особисті зауваження і претензії від наглядової ради. Моя ділова репутація постраждала, адже було сказано, що я порушив якісь моральні норми.

Я хочу компенсувати цю втрату і почути в суді від членів наглядової ради, що таке, з їхньої точки зору, моральність, як вони її визначають, за якою шкалою.
 

Я хочу публічного процесу і я хочу захистити свою ділову репутацію".

Музиканта Альберта Цукренка виключили з експертів УКФ за "порушення моральних норм"

Альберт Цукренко

Крім Цукренка зі складу експертів УКФ виключили ще кількох людей. Серед них — режисер-документаліст Дмитро Тяжлов та історикиня моди Зоя Звиняцьківська. В УКФ повідомили, що опублікують остаточні списки експертних рад найближчим часом.

Що відомо

"Хамерман Знищує Віруси" не вперше зіштовхується з критикою в площині так званої "моралі". У 2018 році гурт виступив у Палаці Потоцьких на фестивалі Porto Franko. Концерт був закритим з обмеженням віку 21+. Проте відверті фото та відео музикантів потрапили в соцмережі.

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків запропонував освятити місце, де виступав гурт, а поліція Івано-Франківської області відкрила кримінальне провадження за фактом хуліганства.

15-го червня учасники групи "Хамерман Знищує Віруси" прочитали іванофранківцям лекцію "Провокативне мистецтво як метод залишатися чесними із слухачами і суспільством".

25 липня справу щодо виступу гурту в Івано-Франківську закрили.

 
Досуг Альберт Цукренко
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