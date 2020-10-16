На Сумщине начальница почтового отделения будет отвечать за присвоение средств

По данным следствия, подозреваемая, занимая вышеуказанную должность и имея доступ к денежным средствам, периодически присваивала наличные деньги, которые получала от местных жителей. Установлено, что в период с июля 2019 года по апрель 2021 года начальница отделения присвоила 64 тыс. 951 грн, которые уплатили 34 человека в качестве оплаты за коммунальные услуги. В настоящее время женщина уволена с указанной должности.
Действия подозреваемой квалифицированы по ч. 2 и ч. 3 ст. 191 (присвоение чужого имущества путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенное повторно) УК Украины. За совершенное ей грозит ограничение свободы сроком от трех до пяти лет или лишение свободы сроком от трех до восьми лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.
Противоправная деятельность лица разоблачена следователями отделения полиции № 1 (г.Кролевец) Конотопского районного отдела полиции под процессуальным руководством прокуратуры, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
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