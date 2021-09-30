На Сумщине в национальном парке полицейские поймали нелегального лесоруба

Вчера участковые офицеры полиции получили информацию о том, что неизвестный совершает поруб деревьев на территории природного парка на Ахтырщине.
Правоохранители немедленно отправились на место происшествия совместно с работниками парка. Там они обнаружили 51-летнего жителя Ахтырки, который совершал незаконную порубку леса, и автомобиль "ГАЗель". До того, как его остановили полицейские, мужчина уже успел спилить несколько деревьев.
На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа полиции для документирования правонарушения. Автомобиль, бензопила и древесина изъяты.
По данному факту в полиции возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 246 Уголовного кодекса Украины "Незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса". Следственные действия продолжаются, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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