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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 10:02399

В Сумах в понедельник будут проверять систему оповещения

В Сумах в понедельник, 14 февраля, состоится выборочная проверка местной автоматизированной системы централизованного оповещения населения.

В связи с этим, с 10:00 до 15:00 по городу будут звучать сирены, означающие предупредительный сигнал «Внимание всем!».

В отделе по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения просят сумчан сохранять спокойствие.

Общество Сирены
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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