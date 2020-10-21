В Сумах в понедельник будут проверять систему оповещения В Сумах в понедельник, 14 февраля, состоится выборочная проверка местной автоматизированной системы централизованного оповещения населения.

В связи с этим, с 10:00 до 15:00 по городу будут звучать сирены, означающие предупредительный сигнал «Внимание всем!».

В отделе по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения просят сумчан сохранять спокойствие.