В Сумах в понедельник будут проверять систему оповещения

В связи с этим, с 10:00 до 15:00 по городу будут звучать сирены, означающие предупредительный сигнал «Внимание всем!».
В отделе по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения просят сумчан сохранять спокойствие.
В среду планово будут проверять систему оповещения....
В Сумах ввели в действие современную местную автоматизированную систему централизованного оповещения населения городской территориальной громады в случае возникновения чрезвычайной ситуации....
16 июня в период с 9.00 до 12.20 будет проводиться полугодовая техническая проверка областной системы оповещения с включением электросирен, стоек...
В Сумах в среду, 16 июня, состоится техническая проверка системы оповещения населения....
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения сообщает о том, что сегодня, 21 октября, состоится плановая техническая проверка...