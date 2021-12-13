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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 10:531643

В Сумах обналичивают тысячу за вакцинацию

Об этом в Фейсбуке сообщил сумчанин Дмитрий Тищенко.

«В Сумах уже больше недели «обналичивают» 1000 гривен еПоддержки по меньшей мере в одном месте. Заявление в полицию написано мной уже почти неделю, люди продолжают получать 800 гривен, оставляя 200 гривен предприимчивому «бизнесмену». Полицейский, принимавший заявление, обещал в тот же день, цитирую, «переодеться в гражданское и убедиться в правонарушении».

Я, конечно, понимаю, что полиция и худшие преступления не расследует, но уж и заявление есть, и точный адрес, что не так?

P.S. Детали узнал от людей, которые уже неделю попадают не в тот дом и не тот офис, потому что «сказали где-то здесь», - написал он.

Ситуацию прокомментировал сумской адвокат Юрий Ломака: «Так нет тут статьи уголовного кодекса, по которой могут привлечь. Даже в административном или гражданском порядке государство не сможет вернуть эти деньги.

Кабмин, когда утверждал порядок по этой тысяче, не определил орган госвласти, который должен вести контроль и не определил, что будет тому, кто нарушил этот порядок».

Общество Тысяча за вакцинацию Тысяча Зеленского
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