Как украинцы тратят тысячу за вакцинацию Уже более 6,7 миллиона украинцев подали заявки в приложении «Дія» на получение «ковидной тысячи». Больше всего средства тратят на книги.

По информации Правительственного портала, по видам расходов наиболее популярными стали:

- книжные магазины – 361 млн грн;

- кинотеатры – 300 млн грн;

- театры, концерты и развлекательные услуги – 138 млн грн;

- железнодорожные и авиа пассажирские перевозки – 134 млн грн;

- спорт – 90 млн грн.

Со второй половины января 2022 года, программа будет расширена – украинцы, старше 60 лет, смогут потратить средства по программе на приобретение лекарств.

Согласно условиям программы, 1000 грн могут получить все совершеннолетние граждане Украины, прошедшие полный курс вакцинации против COVID-19. Средства предоставляются на 4 месяца с момента получения, потратить их можно как онлайн, так и офлайн (путем безналичного расчета через терминал компании).