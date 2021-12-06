С января тысячу Зеленского, которую получат вакцинированные граждане Украины, можно будет потратить также на лекарства В Украине полный курс вакцинации против COVID-19 уже прошли более 40% взрослых граждан. В январе 2022 года расширится перечень товаров и услуг, которые можно будет приобрести на 1 тыс. грн, предоставленных государством каждому украинцу, получившему полный курс прививок.

Об этом шла речь на селекторном совещании под председательством Президента Владимира Зеленского.

«С 19 декабря полностью вакцинированным украинцам будет начислена одна тысяча гривен. Они смогут потратить эти средства на направления, наиболее пострадавшие от пандемии, – записаться в спортзал, пойти в кинотеатр, музей или на концерт, купить билет на поезд или самолет, приобрести книги. В то же время, прислушавшись к пожеланиям наших граждан преклонного возраста, для которых важна поддержка здоровья, в частности в условиях пандемии, было принято решение добавить к перечню доступных товаров еще и лекарства», – отметил Владимир Зеленский.

Глава государства выразил убеждение, что такой шаг увеличит количество прививок против COVID-19 среди пожилых людей, а также будет способствовать лечению и профилактике других заболеваний.

В настоящее время Министерство цифровой трансформации дорабатывает технические возможности для того, чтобы покупка лекарств за предусмотренные за прививку средства стала доступна с января следующего года.

В целом, как сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, на сегодняшний день Украина преодолела показатель в 40% вакцинированных среди взрослого населения: из 14,1 млн граждан 12 млн получили по две прививки против коронавируса.

Однако Виктор Ляшко отметил, что в последние две недели наблюдается снижение темпов вакцинации.

В этом контексте Президент отметил необходимость активизации вакцинации, ведь, несмотря на улучшение эпидемической ситуации в стране, недельные показатели заболеваемости остаются высокими.

По данным правительства, на прошлой неделе в Украине было выявлено 61 тыс. новых случаев заболевания COVID-19. Активных больных на данный момент – почти 300 тыс.

Премьер-министр Денис Шмыгаль напомнил, что с 7 декабря девять областей вышли из «красной» зоны, а сейчас критериям выхода из нее отвечает Винницкая область, поэтому будет рассмотрен вопрос о ее переводе в «желтую» зону.

Также для минимизации рисков для больных COVID-19 среди граждан в возрасте от 60 лет были внесены изменения в стандарты медицинской помощи при коронавирусной болезни и расширены показания к госпитализации этой категории больных.

В связи с приближением рождественских и новогодних праздников были приняты соответствующие приказы Минздрава и главного государственного санитарного врача по противоэпидемическим мерам во время работы горнолыжных курортов. Отдельно также наработаны противоэпидемические меры при проведении крупных массовых мероприятий, сообщил Денис Шмыгаль.

По прогнозам СНБО, эпидемическая ситуация в нашей стране в праздники должна быть стабильной. Ожидается, что новый штамм коронавируса «Омикрон» может появиться в Украине на этой неделе. Но результаты первых исследований в странах, где он уже обнаружен, свидетельствуют о более легком течении болезни, отметил секретарь СНБО Алексей Данилов.