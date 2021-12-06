Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:56195

С января тысячу Зеленского, которую получат вакцинированные граждане Украины, можно будет потратить также на лекарства

В Украине полный курс вакцинации против COVID-19 уже прошли более 40% взрослых граждан. В январе 2022 года расширится перечень товаров и услуг, которые можно будет приобрести на 1 тыс. грн, предоставленных государством каждому украинцу, получившему полный курс прививок.

Об этом шла речь на селекторном совещании под председательством Президента Владимира Зеленского.

«С 19 декабря полностью вакцинированным украинцам будет начислена одна тысяча гривен. Они смогут потратить эти средства на направления, наиболее пострадавшие от пандемии, – записаться в спортзал, пойти в кинотеатр, музей или на концерт, купить билет на поезд или самолет, приобрести книги. В то же время, прислушавшись к пожеланиям наших граждан преклонного возраста, для которых важна поддержка здоровья, в частности в условиях пандемии, было принято решение добавить к перечню доступных товаров еще и лекарства», – отметил Владимир Зеленский.

Глава государства выразил убеждение, что такой шаг увеличит количество прививок против COVID-19 среди пожилых людей, а также будет способствовать лечению и профилактике других заболеваний.

В настоящее время Министерство цифровой трансформации дорабатывает технические возможности для того, чтобы покупка лекарств за предусмотренные за прививку средства стала доступна с января следующего года.

В целом, как сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, на сегодняшний день Украина преодолела показатель в 40% вакцинированных среди взрослого населения: из 14,1 млн граждан 12 млн получили по две прививки против коронавируса.

Однако Виктор Ляшко отметил, что в последние две недели наблюдается снижение темпов вакцинации.

В этом контексте Президент отметил необходимость активизации вакцинации, ведь, несмотря на улучшение эпидемической ситуации в стране, недельные показатели заболеваемости остаются высокими.

По данным правительства, на прошлой неделе в Украине было выявлено 61 тыс. новых случаев заболевания COVID-19. Активных больных на данный момент – почти 300 тыс.

Премьер-министр Денис Шмыгаль напомнил, что с 7 декабря девять областей вышли из «красной» зоны, а сейчас критериям выхода из нее отвечает Винницкая область, поэтому будет рассмотрен вопрос о ее переводе в «желтую» зону.

Также для минимизации рисков для больных COVID-19 среди граждан в возрасте от 60 лет были внесены изменения в стандарты медицинской помощи при коронавирусной болезни и расширены показания к госпитализации этой категории больных.

В связи с приближением рождественских и новогодних праздников были приняты соответствующие приказы Минздрава и главного государственного санитарного врача по противоэпидемическим мерам во время работы горнолыжных курортов. Отдельно также наработаны противоэпидемические меры при проведении крупных массовых мероприятий, сообщил Денис Шмыгаль.

По прогнозам СНБО, эпидемическая ситуация в нашей стране в праздники должна быть стабильной. Ожидается, что новый штамм коронавируса «Омикрон» может появиться в Украине на этой неделе. Но результаты первых исследований в странах, где он уже обнаружен, свидетельствуют о более легком течении болезни, отметил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Общество Вакцинация Тысяча за вакцинацию
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

На Сумщине резко упали темпы вакцинации от коронавируса
Сегодня 16:51

На Сумщине резко упали темпы вакцинации от коронавируса

На сегодняшний день прививка – это единственная возможность защитить себя от COVID-19....

В Сумах 20% стационарных больных COVID-19 были привиты
Сегодня 10:00

В Сумах 20% стационарных больных COVID-19 были привиты

Из 222 помещенных в стационары сумчан – 80% не привиты от ковида....

График работы сумских пунктов вакцинации от COVID-19 на выходных
10.12.2021 13:55

График работы сумских пунктов вакцинации от COVID-19 на выходных

На выходных, 11 и 12 декабря, в Сумах продолжат работу пункты и центры массовой вакцинации....

На «Сумыхимпроме» отстранили от работы полсотни невакцинированных работников
09.12.2021 18:03

На «Сумыхимпроме» отстранили от работы полсотни невакцинированных работников

На «Сумыхимпроме» 9 декабря от работы был отстранен 51 работник....

На Сумщине невакцинированная учительница выиграла суд об отстранении
06.12.2021 14:37

На Сумщине невакцинированная учительница выиграла суд об отстранении

В Ромнах слушали дело педагога, которая подала иск против школы за отстранение от работы....

Новости

На Сумщине за воскресенье COVID-19 подтвердили у 76 человек
Сегодня 09:20
В Конотопе горел микроавтобус
Сегодня 18:26
С января тысячу Зеленского, которую получат вакцинированные граждане Украины, можно будет потратить также на лекарства
Сегодня 17:56
Губернатор Сумщины похвалился, что дорогу к новому детсаду в Сумах сделали благодаря ему
Сегодня 17:46
Сумские хоккеистки с медалями чемпионата Украины
Сегодня 17:26
Сбежавших из приемной семьи детей на Сумщине нашли спустя трое суток
Сегодня 17:19
На Сумщине будут судить пограничника, который за 10 тыс. евро планировал незаконно переправить украинца в РФ
Сегодня 17:14
В Ромнах пьяный водитель пытался подкупить копов
Сегодня 16:56
На Сумщине резко упали темпы вакцинации от коронавируса
Сегодня 16:51
Мэру Сум не нравится цвет фасадов в центре города
Сегодня 16:20
Сумская полицейская заняла второе место на чемпионате Украины по панкратиону
Сегодня 16:04
Роменские бойцы с призами чемпионата Европы
Сегодня 15:58
view counter
view counter

Статьи

Как получить тысячу за вакцинацию и куда потратить
Сегодня 14:42
Локальный феодализм на границе с РФ?
10.12.2021 14:50
Як і в яких приватних медичних закладах Сумщини можна отримати безоплатні послуги?
10.12.2021 14:04
Андрій Деркач: «Влада має першочергово забезпечити теплом соціальні об’єкти»
09.12.2021 14:28
Обещанного 10 лет ждут: когда в Сумах полноценно заработает система «Безопасный город»?
09.12.2021 08:04
В Сумской городской галерее очередная выставка Дарьи Безкостой
08.12.2021 16:36
Дополнительные обследования при беременности
08.12.2021 16:11
Як зберегти психічне здоров’я під час пандемії COVID-19
07.12.2021 15:36
Лучшие и худшие алкогольные напитки для вечеринки
07.12.2021 13:15
Остерігайтеся шахраїв: МОЗ не розсилає повідомлення щодо виплати 1 тис. грн щепленим громадянам!
07.12.2021 13:04
5 соціально-трудових гарантій для осіб з інвалідністю
06.12.2021 11:49
Кисневі концентратори у Сумській громаді перебувають на складі
06.12.2021 11:22
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.