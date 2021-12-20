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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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За неделю на Сумщине зарегистрировано 11 078 опасных событий

На пожарах 2 человека погибли, еще 3 травмированы. Огнем уничтожены и повреждены 14 зданий.

Пожарно-спасательными подразделениями Сумщины совершено 46 оперативных выездов. Во время ликвидации пожаров спасены 22 здания, материальные ценности на общую сумму 3 млн 710 тыс. грн.

Как показывает статистика, в зимний период, значительная часть пожаров приходится на жилой сектор, поскольку граждане используют печное и электроотопление. Поэтому спасатели еще раз предостерегают население: будьте ответственны в соблюдении правил пожарной безопасности. При обнаружении признаков пожара звоните на линию экстренного вызова «101», сообщает Главное управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

Право ГСЧС
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