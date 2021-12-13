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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
24.02.2022 08:31741

Ковидную тысячу можно потратить на поддержку армии

Украинцы с двумя прививками, участвующие в программе «єПідтримка», могут пожертвовать полученные от государства средства Вооруженным силам Украины.

В Facebook-профиле благотворительной организации «Вернись живым» по этому поводу отмечается, что возможность жертвования средств на нужды украинской армии была реализована издательством М. Мельника. На его сайте можно приобрести сертификат стоимостью 1 000 грн. Полученные от вакцинированных украинцев средства издательство переведет на банковский счет «Вернись живым».

На днях первые 100 000 грн. благотворительная организация получила от monobank. Предоставленные вакцинированными гражданами средства будут направляться на приобретение военного оборудования вроде мобильных наблюдательных комплексов и поддержку медицинского подразделения «Госпитальеры».

Общество Тысяча за вакцинацию
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