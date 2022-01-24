Кому в Сумах сегодня отключили воду?

После завершения ремонтных работ водоснабжение будет возобновлено.
Также временно прекращена подача воды в дома по улице 4-я Продольная и 1-я Поперечная, 9 в связи с ликвидацией порыва водопровода диаметром 150 мм по улице 1-я Поперечная.
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