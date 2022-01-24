Кому в Сумах сегодня отключили воду? Сегодня, 7 февраля, для проведения аварийно-ремонтных работ по замене задвижки по улице Ковпака, 37 с 10.35 прекращена подача воды по адресам: ул. Романа Атаманюка 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, ул. Ковпака, 37.

После завершения ремонтных работ водоснабжение будет возобновлено. Также временно прекращена подача воды в дома по улице 4-я Продольная и 1-я Поперечная, 9 в связи с ликвидацией порыва водопровода диаметром 150 мм по улице 1-я Поперечная.