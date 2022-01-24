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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:21453

Кому в Сумах сегодня отключили воду?

Сегодня, 7 февраля, для проведения аварийно-ремонтных работ по замене задвижки по улице Ковпака, 37 с 10.35 прекращена подача воды по адресам: ул. Романа Атаманюка 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, ул. Ковпака, 37.

После завершения ремонтных работ водоснабжение будет возобновлено.

Также временно прекращена подача воды в дома по улице 4-я Продольная и 1-я Поперечная, 9 в связи с ликвидацией порыва водопровода диаметром 150 мм по улице 1-я Поперечная.

Общество Отключение воды
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