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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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В Сумах водитель грузовика предлагал копам взятку

Патрульные зафиксировали факт предложения неправомерной выгоды.

На проспекте Курском патрульные полицейские за нарушение требований дорожного знака остановили грузовик Mercedes.

54-летний водитель факта нарушения не отрицал. Но чтобы избежать административной ответственности, мужчина сразу же начал предлагать инспекторам неправомерную выгоду. Блюстители порядка неоднократно предупреждали гражданина об уголовной ответственности за такое предложение. Однако водитель не реагировал на предупреждение.

Инспекторы вынесли на него постановление по ч. 1 ст. 122 (Нарушение требований дорожного знака) КУоАП. Для фиксации обстоятельств произошедшего полицейские вызвали на место следственно-оперативную группу Сумского районного управления полиции.

Право Взятка полицейскому
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