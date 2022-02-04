В Сумах водитель грузовика предлагал копам взятку

На проспекте Курском патрульные полицейские за нарушение требований дорожного знака остановили грузовик Mercedes.
54-летний водитель факта нарушения не отрицал. Но чтобы избежать административной ответственности, мужчина сразу же начал предлагать инспекторам неправомерную выгоду. Блюстители порядка неоднократно предупреждали гражданина об уголовной ответственности за такое предложение. Однако водитель не реагировал на предупреждение.
Инспекторы вынесли на него постановление по ч. 1 ст. 122 (Нарушение требований дорожного знака) КУоАП. Для фиксации обстоятельств произошедшего полицейские вызвали на место следственно-оперативную группу Сумского районного управления полиции.
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