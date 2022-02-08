Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 10:56115

В Путивле пьяный водитель пытался подкупить полицейских

Мужчина, чтобы избежать административной ответственности за нарушение ПДД, предложил полицейским деньги.

Патрулируя улицы города Путивль, сотрудники отдела реагирования патрульной полиции заметили автомобиль Daewoo Nexia, который двигался с нарушением Правил дорожного движения и остановили его для проверки.

Водителем оказался 34-летний житель Путивльской ОТГ. Во время общения правоохранители заметили у него явные признаки алкогольного опьянения и предложили пройти осмотр состояния опьянения. Водитель же во избежание административного наказания начал настойчиво предлагать полицейским деньги – 10 000 гривен.

Правоохранители отказались от неправомерной выгоды и вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу полиции. Следователем полиции было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 369 Уголовного кодекса Украины "Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу". Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа, либо ограничение свободы сроком от двух до четырех лет, либо лишение свободы на тот же срок. Кроме этого, в отношении водителя полицейские составили административный материал по ч. 1 ст. 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях «Управление транспортным средством в состоянии опьянения», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Взятка полицейскому Пьяный за рулем
  • Отправить: share
  • Версия для печати

По тематике

На Сумщине полицейским попался буйный пьяный водитель (видео)
Сегодня 11:08

На Сумщине полицейским попался буйный пьяный водитель (видео)

На Недригайловщине сотрудники полиции обнаружили 35-летнего водителя, который управлял под хмельком, но вместо того, чтобы признать свою вину, остановленный начал...

В Конотопе пьяный водитель пытался откупиться от копов
10.02.2022 08:46

В Конотопе пьяный водитель пытался откупиться от копов

За предложение неправомерной выгоды полицейским мужчина предстанет перед судом....

В Бурыни пьяный водитель предлагал копам взятку (видео)
09.02.2022 10:58

В Бурыни пьяный водитель предлагал копам взятку (видео)

Мужчина во избежание административной ответственности предложил правоохранителям «откупной»....

В Конотопе водитель-нелегал пытался откупиться от полицейских (видео)
08.02.2022 17:53

В Конотопе водитель-нелегал пытался откупиться от полицейских (видео)

Мужчина предложил правоохранителям взятку за не привлечение его к административной ответственности....

На Сумщине пьяный водитель предлагал копам взятку (видео)
08.02.2022 11:39

На Сумщине пьяный водитель предлагал копам взятку (видео)

Житель Тростянца предлагал работникам группы реагирования патрульной полиции неправомерную выгоду на сумму 5 000 гривен за не привлечение его к...

Новости

На Сумщине за среду COVID-19 подтвердили у 1408 человек
Сегодня 08:26
На Сумщине пройдут занятия по эвакуации
Сегодня 11:14
На Сумщине полицейским попался буйный пьяный водитель (видео)
Сегодня 11:08
В Сумах дали 5 лет рецидивисту, порезавшему разбитой бутылкой женщину
Сегодня 10:59
В Путивле пьяный водитель пытался подкупить полицейских
Сегодня 10:56
С 1 марта на 14% будет проиндексирована пенсия для более 10 миллионов украинцев
Сегодня 10:36
Як у Сумах відзначать День Героїв Небесної сотні
Сегодня 10:30
Ночью без воды останется Курский микрорайон в Сумах
Сегодня 10:01
Сумчан приглашают принять участие в полумарафоне
Сегодня 09:45
Сумской художник предлагает обновить герб Сумщины
Сегодня 09:06
ФК «Тростянец» провел второй матч межсезонья
Сегодня 08:39
АФФК «Сумы» сыграет с «Кардиналом-Ривнестандарт» в субботу
Сегодня 08:02
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

За двома зайцями
За двома зайцями
Театр Сумський національний академічний театр драми та музичної комедії ім.М.Щепкіна
18.00
Пригоди Дюймовочки
Пригоди Дюймовочки
Театр Сумський обласний театр для дітей та юнацтва
18.00
Лідія Кретова
Лідія Кретова
Концерты Сумська обласна філармонія
18.00
Виставка пам’яті сумських художників Віктора та Галини Михайличенків "Мистецтву відданні серця"
Виставка пам’яті сумських художників Віктора та Галини Михайличенків "Мистецтву відданні серця"
Выставки Сумський обласний художній музей ім.Н.Онацького
10.00-17.00; щоденно, окрім п'ятниці
Виставка живопису "Freedom is our Religion"
Виставка живопису "Freedom is our Religion"
Выставки Бібліотека Сумського державного університету

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.