В Путивле пьяный водитель пытался подкупить полицейских Мужчина, чтобы избежать административной ответственности за нарушение ПДД, предложил полицейским деньги.

Патрулируя улицы города Путивль, сотрудники отдела реагирования патрульной полиции заметили автомобиль Daewoo Nexia, который двигался с нарушением Правил дорожного движения и остановили его для проверки.

Водителем оказался 34-летний житель Путивльской ОТГ. Во время общения правоохранители заметили у него явные признаки алкогольного опьянения и предложили пройти осмотр состояния опьянения. Водитель же во избежание административного наказания начал настойчиво предлагать полицейским деньги – 10 000 гривен.

Правоохранители отказались от неправомерной выгоды и вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу полиции. Следователем полиции было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 369 Уголовного кодекса Украины "Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу". Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа, либо ограничение свободы сроком от двух до четырех лет, либо лишение свободы на тот же срок. Кроме этого, в отношении водителя полицейские составили административный материал по ч. 1 ст. 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях «Управление транспортным средством в состоянии опьянения», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.