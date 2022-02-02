В Сумах очередная авария на Героев Крут

Инспекторы установили, что 52-летний водитель автомобиля Mazda CX-5 перед перестройкой не убедился, что это будет безопасно и не создаст помех другим участникам дорожного движения и допустил столкновение с Renault Dokker. Транспортные средства получили механические повреждения.
Патрульные оформили материалы и составили на водителя Mazda CX-5 админпротокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КУоАП. Решение будет приниматься судом.
На перекрестке улиц Степана Бандеры и Засумской в Сумах произошло автопроисшествие с участием Opel Astra и ВАЗ-2101....
Около 12 часов дня патрульные получили сообщение о ДТП на площади Покровской....
Вчера вечером на улице Ремесленной произошло автопроисшествие с участием автомобилей Skoda Fabia и Chery....
На улице Харьковской произошло автопроисшествие с участием Volkswagen Passat и Peugeot Partner....
В результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего вчера по ул. Калинина в селе Самотоевка на Краснопольщине 29-летний пешеход был доставлен в больницу....