В Сумах очередная авария на Героев Крут Около 14 часов 40 минут, патрульные получили сообщение о ДТП на улице Героев Крут.

Инспекторы установили, что 52-летний водитель автомобиля Mazda CX-5 перед перестройкой не убедился, что это будет безопасно и не создаст помех другим участникам дорожного движения и допустил столкновение с Renault Dokker. Транспортные средства получили механические повреждения.

Патрульные оформили материалы и составили на водителя Mazda CX-5 админпротокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КУоАП. Решение будет приниматься судом.