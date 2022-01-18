В Конотопе водитель-нелегал пытался откупиться от полицейских (видео) Мужчина предложил правоохранителям взятку за не привлечение его к административной ответственности.

Патрулируя одну из улиц города, работники отдела реагирования патрульной полиции Конотопского районного отдела полиции остановили автомобиль ВАЗ, двигавшийся с нарушением Правил дорожного движения.

Во время проверки документов водителя на законность права управления транспортным средством полицейские обнаружили, что у 20-летнего водителя истек срок действия водительского удостоверения, а значит, парень не имеет права управления.

Чтобы избежать наказания водитель, являющийся жителем соседней области, решил договориться с местными полицейскими. Правонарушитель упорно и неоднократно предлагал сотрудникам полиции 50 долларов неправомерной выгоды, чтобы они не составляли в отношении него административный материал.

От денег полицейские отказались и вызвали на место следственно-оперативную группу полиции для дальнейшего документирования этого факта.

Сведения о данном событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч. 1 ст. 369 Уголовного кодекса Украины "Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу"

Досудебное расследование продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.