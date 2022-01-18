В Конотопе водитель-нелегал пытался откупиться от полицейских (видео)

Патрулируя одну из улиц города, работники отдела реагирования патрульной полиции Конотопского районного отдела полиции остановили автомобиль ВАЗ, двигавшийся с нарушением Правил дорожного движения.
Во время проверки документов водителя на законность права управления транспортным средством полицейские обнаружили, что у 20-летнего водителя истек срок действия водительского удостоверения, а значит, парень не имеет права управления.
Чтобы избежать наказания водитель, являющийся жителем соседней области, решил договориться с местными полицейскими. Правонарушитель упорно и неоднократно предлагал сотрудникам полиции 50 долларов неправомерной выгоды, чтобы они не составляли в отношении него административный материал.
От денег полицейские отказались и вызвали на место следственно-оперативную группу полиции для дальнейшего документирования этого факта.
Сведения о данном событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч. 1 ст. 369 Уголовного кодекса Украины "Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу"
Досудебное расследование продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
Житель Тростянца предлагал работникам группы реагирования патрульной полиции неправомерную выгоду на сумму 5 000 гривен за не привлечение его к...
Патрульные зафиксировали факт предложения неправомерной выгоды....
Правоохранители открыли уголовное производство в отношении жителя Сумского района, который сунул в карман работника полиции деньги во избежание административной ответственности....
За предложение неправомерной выгоды работникам полиции жителя Сумского района привлекают к уголовной ответственности....
Мужчина во избежание административной ответственности предложил правоохранителям «откупной»....